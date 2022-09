«Leading Quality Region»: Das Eislek spielt in Europas Wander-Qualitätsliga

Die Region Éislek ist nicht nur offensichtlich ein Wanderparadies, sondern auch eines mit offizieller Auszeichnung. Als erste Wanderregion Europas darf sich das Éislek (Ösling) «Leading Quality Region – Best of Europe» nennen. Wie das Ministerium für Tourismus vor Kurzem bekanntgegeben hat, hat die Europäische Wandervereinigung dieses Prädikat Ende August vergeben.

Im Rahmen des Projekts mit der Europäischen Wandervereinigung hat der Deutsche Wanderverband drei Jahre lang die Region begleitet und äußerte sich laut Tourismusministerium voll des Lobes: «Das Zertifikat hebt das ausgezeichnete Gebiet in die Champions League aller Wanderregionen, ein Rundum-Sorglos Paket für Wanderer. Service, ÖPNV, Unterkünfte oder Wege: Hier stimmt alles», so der Wanderverband.

Insgesamt warten 200 Wanderwege mit 1900 Kilometern Strecke in der Region auf Hiking-Fans. Diese sind in den vergangenen Jahren neu und einheitlich gekennzeichnet worden – und, laut Ministerium, eindeutig, was jeden freuen dürfte, der unterwegs schonmal unsicher war, wo es weitergeht. Regelmäßige Streckenkontrollen sollen gleichbleibende Qualität sichern und damit auch das optimale Wandererlebnis.

Auch einzelne Trails in Luxemburg konnten sich bereits Auszeichnungen auf Europaebene sichern. Zu den «Leading Quality Trails – Best of Europe» gehören der Mullerthal Trail in der «Luxemburger Schweiz», der Lee Trail und der Eislek Trail. Wer sich zu allen Wanderwegen informieren will, wird unter anderem bei visit-eislek.lu und visitluxembourg.com fündig.