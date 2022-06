Grenzgänger: Das Ende der grenzenlosen Telearbeit rückt näher

Die unbegrenzte Telearbeit für Grenzpendler ist im Großherzogtum bald vorbei. Die bilateralen Steuerabkommen, die Luxemburg mit den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Belgien geschlossen hat, laufen noch bis zum 30. Juni und werden dann «auf Beschluss der zuständigen Behörden beendet», wie das Finanzministerium am Donnerstag gegenüber L'essentiel mitteilte. Ab 1. Juli werden Grenzpendler, die die gesetzlich zugelassenen Homeoffice-Tage überschreiten, erneut einer Doppelbesteuerung ausgesetzt und riskieren, Vorteile bei der Sozialversicherung zu verlieren.

Innerhalb von zwei Jahren ist die Telearbeit für viele Arbeitnehmer beinahe Alltag geworden. Die Schwellenwerte wurden kürzlich mit Belgien und Frankreich erhöht – wobei nunmehr 34 Tage Telearbeit pro Jahr toleriert werden. Was die deutschen Grenzgänger betrifft, so «pflegen die zuständigen Behörden beider Länder einen regelmäßigen Austausch, um angemessene Lösungen zu finden», so das Finanzministerium. Luxemburg befürworte eine Ausweitung, aber die Grenze für Telearbeit bleibt vorerst bei 19 Tagen pro Jahr.