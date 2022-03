Neue Infos zu Staffel 8 : Das Ende von «Game of Thrones» beginnt im April

Im Frühling startet die achte und letzte Staffel des Fantasy-Epos. Auf Reddit verrät ein «Game of Thrones»-Regisseur zudem einige vage Details zum Serien-Finale.

Am Dienstagabend stellte sich David Nutter (57) in einem Ask Me Anything auf Reddit den Fragen der Fans. Der Amerikaner führte bei neun GoT-Episoden Regie – drei davon sind in Staffel acht zu sehen, er zeichnet sich also für die Hälfte der sechs finalen Folgen verantwortlich.