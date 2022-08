Studie: Angst vor dem ersten Treffen beim Online-Dating

Die Umfrage untersuchte auch die Gründe für die Skepsis gegenüber dem ersten Treffen bei der Online-Partnersuche. Am häufigsten genannt wurde die Angst vor Ablehnung und die Angst, von seinem Gegenüber enttäuscht zu werden. Andere Gründe waren zum Beispiel Aufregung und Nervosität, Schüchternheit und die Befürchtung, ein Treffen könnte anstrengend werden. Auch die Sorge, der Gesprächsfluss könnte ins Stocken geraten, wurde oft genannt. Jeder 12. Mann und jede dritte Frau fürchtete außerdem übergriffiges Verhalten.

An der Befragung haben 1472 Personen teilgenommen. Darunter waren 756 Frauen, 693 Männer und 23 Personen mit nicht-binärem Geschlecht. Die Altersspanne der Befragten reichte von 19 bis 82 Jahren.

Gründe für die Unsicherheit

Ohne Verabredungen außerhalb des Internets ergibt die Online-Partnersuche keinen wirklichen Sinn. Der Umfrage zufolge empfindet aber jede vierte Person die Vorstellung vom ersten persönlichen Treffen als unangenehm. Bei einem Großteil der Betroffenen wirkt sich die Nervosität aber auf das Dating-Verhalten aus. Treffen werden vermieden, verschoben oder abgesagt. 57 Prozent der Befragten nutzen zwar Online-Dating, gehen einer realen Verabredung aber von Anfang an aus dem Weg. Frauen neigen eher dazu Treffen zu vermeiden oder abzusagen, als Männer.

Ein Drittel bis zur Hälfte der Befragten gab an, sie hätten Angst vor einem ersten Treffen, weil sie in der Vergangenheit damit schon schlechte Erfahrungen gesammelt hätten. Auch genannt wurde die Angst vor eine Beziehung und vor Verbindlichkeit. Zudem sei, vor allem bei Frauen der Wunsch nach einer längeren Online-Kennenlernphase verbreitet. Viele User haben Angst, dass der gute Online-Kontakt nach einem ersten Treffen abreißen könnte. Die Vermeidung von Dates wegen Zweifeln an der eigenen Attraktivität und körperlichen Erscheinung betrifft eher Männer. Jeder siebte User hat Angst, seine Anonymität zu verlieren und dass sich seine Aktivität auf einer Online-Dating-Plattform herumsprechen könnte. Zwei Prozent der Befragten plagen vermeiden ein Date wegen Schuldgefühlen. Denn sie wollen sich gar nicht neu verlieben, sondern fremdgehen und machen dann doch einen Rückzieher.