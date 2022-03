Videobeweis gefordert : «Das Finale müsste Bayern gegen Rom heißen»

Die AS Roma ist in der Champions League gegen Liverpool ausgeschieden. Jetzt müsse unbedingt der Videobeweis her, meint Roms Sportdirektor Monchi.

Es ist mal wieder der Tag nach einem spektakulären Champions-League-Abend – und wieder einmal gibt die Leistung des Schiedsrichters zu reden.

Zwar gewann der AS Roma vor heimischem Publikum das Halbfinale-Rückspiel gegen Liverpool 4:2, doch den Römern fehlte noch ein weiterer Treffer, um sich zumindest in die Verlängerung zu retten. So schieden sie mit einem Gesamtergebnis von 6:7 aus.

«Der italienische Fußball muss seine Stimme erheben»

«Im Hinspiel kassierten wir ein Abseitstor. Jetzt wurden uns zwei Elfmeter nicht gegeben, bei einem hätte es zudem eine klare Rote Karte geben müssen», polterte Roms Sportdirektor Ramón Rodríguez Verdejo, kurz Monchi, nach der Partie in den italienischen Medien.

Gemeint war zum einen die Szene in der 49. Minute, als Torwart Loris Karius im 16er Roma-Stürmer Edin Dzeko von den Beinen holte. Zum anderen die Aktion von Trent Alexander-Arnold, der in der 63. Minute einen Schuss von Stephan El Shaarawy im Strafraum mit der Hand abwehrte. Bei der Szene mit Karius ahndete Referee Damir Skomina mit seinem Gehilfen eine vorangegangene Abseitsposition, die äußerst knapp war, beim Handspiel war dann schlicht gar kein Einschreiten seitens des Unparteiischen zu sehen (Video oben).

Die Tore im Halbfinale-Rückspiel.

(Quelle: SRF/Tamedia)

Für Monchi ist klar, dass der Abend anders zu Ende gegangen wäre, wenn es den Videobeweis in der Königsklasse gäbe. «Ich verstehe nicht, wieso der VAR (Video Assistant Referee, die Red.) im wichtigsten Clubwettbewerb nicht zum Einsatz kommt. Natürlich gibt es noch Fehler, aber mit Sicherheit weniger als ohne.» Es sei an der Zeit, dass der italienische Fußball seine Stimme erhebe, womit er auch Juventus meinte, das im Viertelfinale gegen Real Madrid für einen Teil der Fans ebenfalls benachteiligt wurde. Den Königlichen wurde kurz vor Schluss ein Elfmeter zugesprochen, den CR7 verwandelte und so die Spanier in extremis in den Finale schoss.

«Wir müssen den VAR endlich in der Champions League einführen, das ist fundamental. Ich verstehe nicht, wieso ihn die Uefa nicht will. Ich denke, dass das unbedingt notwendig ist. Die Fans machen jetzt vielleicht Witze, dass das Finale mit dem VAR Bayern München gegen AS Roma heißen müsste – aber sie haben recht.»

Auch den Deutschen wurde im Rückspiel im Bernabéu ein Elfmeter verwehrt, als Marcelo klar den Arm zuhilfe nahm.

Die Szene mit Marcelo.