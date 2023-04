Basketball: Das finale Rennen um die LBBL-Krone beginnt

Steinsel und Esch belegten in der regulären Saison der LBBL-Meisterschaft die ersten beiden Plätze.

Ein Jahr nach einem überraschenden Finale zwischen dem Siebten und dem Achten der regulären Saison ist in diesem Jahr in der Herren-LBBL wieder die Logik eingekehrt. Am Samstag stehen sich Amicale Steinsel und Basket Esch, die beiden besten Teams der Vorrunde, im Best-of-Five-Finale der Meisterschaft gegenüber.