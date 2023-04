Warner Bros. : Das freut «Harry Potter»-Fans – Bücher sollen als neue TV-Serie verfilmt werden

Einer der berühmtesten Zauberschüler der Welt soll auf die Fernsehbildschirme zurückkommen: Das US-Unternehmen Warner Bros. Discovery will die erste Serie zur «Harry Potter»-Saga produzieren. Wie das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) bekannt gab, soll die Serie eine getreue Adaption der Bücher von Schriftstellerin J.K. Rowling sein. Ausgestrahlt werden soll sie später auf Max, dem Streamingdienst des Unternehmens.

Der erste «Harry Potter»-Band war am 26. Juni 1997 erschienen. Bis heute verkauften sich die insgesamt sieben Bände mehr als 450 Millionen Mal in aller Welt, sie wurden in 79 Sprachen übersetzt. Die Romane wurden in acht Teilen verfilmt, die an den Kinokassen weltweit rund 6,5 Milliarden Euro einspielten.