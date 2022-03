In Luxemburg : Das Frühlingsmotto lautet: «Ab in die Natur!»

LUXEMBURG - Vom 1. April zum 31. August wird zum 21. Mal die Kampagne «En Dag an der Natur» organisiert. Mehr als 50.000 Personen nehmen jährlich an den 300 Aktivitäten teil.

Am kommenden Wochenende können die Teilnehmer von «En Dag an der Natur» einen Spaziergang in einem Naturschutzgebiet bei Düdelingen genießen oder an einem Koch-Workshop mit Wildpflanzen in Manternach teilnehmen.