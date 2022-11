Das Fußballtrikot wird zum It-Piece der Saison

Auch Luxushäuser wie Gucci setzen aktuell vor der WM 2022 auf Fußball: Hier in der aktuellen Zusammenarbeit mit der Marke Palace.

Am 20. November beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Passend dazu steht das Fußballtrikot gerade ganz oben auf der Liste der aktuellen Modeobsessionen. Nach dem Motorsport zieht nun auch die Welt des Fußballs sowohl Luxus- als auch Streetwear-Marken in ihren Bann.