Nach Testspiel-Abbruch: «Das ganze Team stand unter Schock»

Der Hintergrund: Kolumbien traf in einem Testspiel auf Irland – unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Das Brutalo-Testspiel zwischen Kolumbien und Irland am Freitag vergangener Woche sorgt weiter für Unmut. Zur Erinnerung: Wegen der harten Gangart der Südamerikanerinnen weigerten sich die Irinnen schon nach etwa 20 Minuten weiterzuspielen und verliessen das Spielfeld. Die Irin Denise O’Sullivan musste nach einem Foul sogar ins Krankenhaus geliefert werden.

«Ich hatte den Eindruck, dass es Irland an Respekt mangelte»

Auf einer Pressekonferenz meint die Kolumbianerin: «Das ganze Team stand unter Schock. Wir begriffen nicht, was los war. Aus unserer Sicht war es unfair und extrem respektlos, dass sie das Spielfeld verlassen haben.» Die Kolumbianerin in Diensten von Atlético Madrid behauptete sogar weiter, dass die Aktion ihre WM-Vorbereitung gestört habe.

«Wir sind dorthin hingefahren, haben uns auf ein Match geeinigt und wegen eines Fouls, das meiner Meinung nach kein aggressives war, sondern ein Foul, das vorkommen kann, haben sie entschieden, nicht mehr spielen zu wollen», so Santos und weiter: «Das bedeutet, dass unser Team zwei, fast drei Tage der Vorbereitung verloren hat, die so kurz vor der WM sehr wichtig sind. Ich hatte den Eindruck, dass es Irland an Respekt mangelte»