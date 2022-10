Zum 70. Geburtstag : Das Gegenteil von Happy Birthday – hat Wladimir Putin die Kontrolle verloren?

Putin hat sich entschieden

Schuldzuweisungen in alle Richtungen

Angesichts der Niederlagen in der Ukraine beschuldigen «Silowiki» wie der tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow und Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, die Militärführung um General Alexander Lapin wie auch das militärische Establishment um Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Das hat die Propagandisten auf den Plan gerufen, die sich derlei Kritik am Establishment verbieten. Die Veteranen kritisieren dagegen Putin, der von Anfang an nicht auf sie gehört habe.

Putins Entscheidung fällt auf Kadyrow

Das sei «besonders bemerkenswert», schreibt der US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW). Möglicherweise wolle Putin sich so die weitere Unterstützung der tschetschenischen Streitkräfte garantieren lassen, zumal er auf die gut ausgebildeten Kämpfer aus der tschetschenischen Teilrepublik angewiesen ist. Die «Kadyrowzy», die in der Ukraine mit den regulären russischen Truppen kämpfen, gelten als besonders brutal.