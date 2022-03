Der Wunderschuh : Das Geheimnis von Jacobsens Höhenflug

Anders Jacobsen fliegt bei der Vierschanzentournee der Konkurrenz davon. Mit ein Grund dafür ist eine «Verlängerung der vorderen Zunge» des Schuhs.

Das Tüfteln am Material gehört ebenso zum Alltag der Skispringer wie das Feilen an der Sprungtechnik oder der physischen Verfassung. Der Tourneeleader Andres Jacobsen scheint mit seinem Schuhwerk der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Der Norweger springt bei der Tournee in Topform, profitierte bei seinen Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen aber auch von verbesserten Schuhen. Norwegens Cheftrainer, der Österreicher Alexander Stöckl, hat von seinem Vater den Prototyp einer Versteifung an der Zunge entwickeln lassen, Jacobsen und Tom Hilde wenden die Neuerung mit Erfolg an. «Alles ist im Rahmen des Reglements», betonte Stöckl am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen gegenüber Österreichs Nachrichtenagentur APA.