Covid-19 : Das Gesundheitsministerium empfiehlt bestimmen Personengruppen eine zweite Booster-Impfung

LUXEMBURG – Wie in einem Schreiben am Freitag mitgeteilt wird, empfiehlt das Gesundheitsministerium für bestimmte Personengruppen eine vierte Dosis mit einem Corona-Impfstoff.

Die Pandemie ist noch nicht gänzlich aus unserem Leben verschwunden, im Gegenteil. In den vergangenen Tagen hat die Santé fast 70 Prozent mehr Corona-Infektion als in der Vorwoche registriert. Die Regierung hält weiterhin an der Impfkampagne fest und empfiehlt seit dem heutigen Freitag für neue Personengruppen eine zweite Booster-Impfung, also insgesamt eine vierte Dosis, so das Gesundheitsministerium. Auf Empfehlung des Obersten Rates für Infektionskrankheiten erfolgen die Auffrischungen mit den auf die Omikron-Subtypen angepassten mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech.