Luxemburg : Das Gesundheitsministerium räumt bald die Villa Louvigny

LUXEMBURG - In den kommenden Tagen wird das Gesundheitsministerium umziehen. Es geht von der idyllischen Umgebung des Parc de Ville an die Cloche d'Or.

Das Gesundheitsministerium zieht um. Nach 17 Jahren in der Villa Louvigny inmitten des Parc de Ville wird die Behörde am kommenden Montag in der Rue Charles-Darwin an der Cloche d'Or ihre Arbeit aufnehmen.