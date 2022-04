Luxemburg: Das Gleichgewicht des Rentensystems ist langfristig in Gefahr

Ohne neue Reformen droht das Rentensystem Luxemburgs bin zum Ende des Jahrzehnts an seine Grenzen zu stoßen, bevor es zur Mitte des Jahrhunderts in eine Sackgasse gerät. Das geht im Wesentlichen aus der Bilanz der Pensionsversicherung hervor, die von der Generalinspektion der Sozialen Sicherheit (IGSS) am Dienstag vorgestellt wurde.