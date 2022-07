200 Euro pro Nacht : Das glücklichste Land der Welt verdreifacht seine Tourismus-Gebühr

Bhutan öffnet nach über zwei Jahren seine Grenzen wieder für Reisende und verlangt neu eine Gebühr von gut 200 Euro pro Nacht. Auch in Venedig musst du ab 2023 für einen Besuch zahlen.

Weltenbummlerinnen- und bummler aufgepasst: Das Reiseziel Bhutan in Südasien öffnet am 23. September seit über zwei Jahren erstmals wieder seine Grenzen für Touristinnen und Touristen. Doch eine Reise in das glücklichste Land der Welt (hier setzt man statt wie sonst überall auf das Bruttoinlandsprodukt auf das sogenannte Bruttonationalglück und misst die Zufriedenheit der Bevölkerung) kommt mit einem saftigen Preis. Denn Bhutan hat seine Tourismusgebühr verdreifacht und verlangt ab sofort gut 200 Euro pro Nacht.