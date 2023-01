Mega-Projekt: Das größte Segelschiff der Welt soll 2026 in See stechen

Die französische Hotelkette Accor spannt mit dem Schiffsbauunternehmen Chantiers de l’Atlantique zusammen und plant den Bau des größten Segelschiffs der Welt: 220 Meter lang soll das Luxusschiff Orient Express Silenseas werden und im Jahr 2026 in See stechen.

In ein Luxushotel einzuchecken.

In ein Luxushotel einzuchecken.

Business oder First Class zu reisen.

Business oder First Class zu reisen.

Business oder First Class zu reisen. In ein Luxushotel einzuchecken. Für eine Weile offline zu sein. Meine Ferien mit meinen Liebsten zu verbringen. Für mich ist es nur schon ein Luxus, wenn ich mir ab und zu Ferien gönnen kann! Etwas anderes.

Was ist für dich der größte Luxus beim Reisen?

Inspiriert ist das Luxusschiff von den glamourösen 1960er-Jahren an der Côte d'Azur – der Zeit, in der Kunstschaffende, Prinzessinnen und Filmstars zwischen den Stränden von Saint-Tropez und Cannes verkehrten. «Bloomberg» berichtet, dass das Schiff im Mittelmeer und in der Karibik verkehren soll und etwa 120 Passagiere aufnehmen kann. Zum Vergleich: Auf ein klassisches Mittelmeer-Kreuzfahrtschiff passen über 6000 Menschen.