Neymar, Bellingham und Co.: Das große Mysterium – warum haben Fußballstars Löcher in den Stulpen?

Neymar, Jude Bellingham, Bukayo Saka – die Liste von Spielern, die mit Löchern in den Stulpen spielen oder einmal gespielt haben, ist groß. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Qualitätsproblem des Herstellers – es sind bewusst eingeschnittene Löcher in den Stutzen der Akteure. Doch warum das?

Der Grund: Die Sportler wollen so die Spannung auf ihre Wadenmuskeln besser abschwächen und so Verletzungen oder Schmerzen am Ende eines Spiels verhindern. Doch stimmt das wirklich und jeder Amateurfußballer sollte seine Stulpen eigentlich auch mit Löchern versehen, um den Druck zu verringern? Sportarzt Stefan Fröhlich erklärte bei 20 Minuten: «Als ich es gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob es ein Modetrend ist.»