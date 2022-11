Klettersport: Das Großherzogtum bietet kaum Kletter-Flächen in freier Natur

378 Wettbewerbs- und 913 Freizeitlizenzen vergab der Luxemburger Verband für Klettern, Sportwandern und Bergsteigen («Fédération luxembourgeoise d’escalade de randonnée sportive et d’alpinisme») im Jahr 2021. Fünf Jahre zuvor standen dem 144 Wettbewerbs- sowie 771 Freizeitlizenzen gegenüber. Das Klettern, «das momentan in Luxemburg enormen Erfolg genießt», findet häufig an Felsklippen in freier Natur statt, wie die Abgeordnete Cécille Hemmen (LSAP) betont.