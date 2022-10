Fußball-WM 2022: In Luxemburg herrscht keine Einigkeit über den WM-Boykott

Weil die WM in Katar weder mit der Menschenwürde, noch mit der Energiepolitik vereinbar sei, wird es in Luxemburg kaum Public Viewings geben.

Selten war eine WM so kontrovers wie die diesjährige in Katar (20. November bis 18. Dezember). Auch im Großherzogtum wird derzeit diskutiert, ob die traditionellen Public Viewings überhaupt stattfinden sollten. Mehrere französische Großstädte, wie Paris, Marseille oder Nancy haben sich als Zeichen des Boykotts bereits gegen die Organisation von Public Viewings entschieden.

«Diese WM ist nicht mit der Energiepolitik vereinbar», so die Begründung der Stadt Luxemburg, die sich ebenfalls gegen die öffentliche Übertragung des umstrittenen Turniers ausgesprochen hat. Die Stadtverwaltung von Differdingen schließt sich der Maßnahme aus ethischen Gründen an, wie der für Sport zuständige Beamte Paulo Aguir (Déi Gréng) erklärte.

«Ursprünglich waren 25.000 Euro eingeplant, um die Spiele ab dem Achtelfinale zu übertragen, aber wir werden es doch nicht tun.» Die Art und Weise, mit der die WM organisiert wurde, sei skandalös. «Dieser wahnsinnige Bau der Stadien hat Tausende Todesopfer gefordert und wir wollen unsere Solidarität zeigen, indem wir die Spiele nicht übertragen.» Auch ökologische Gründe spielen eine Rolle: «Wir befinden uns in einer Energiekrise und müssen mit gutem Beispiel voran gehen». Es sei eine Zeit, um Prioritäten zu setzen und Differdingen investiere lieber in den Weihnachtsmarkt, als in Public Viewings, so Aguir.