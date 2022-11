Umweltschutz: Das Großherzogtum steigt aus dem Energiecharta-Vertrag aus

Die Regierung hat am heutigen Freitag beschlossen, dass nach Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Deutschland auch das Großherzogtum aus dem 30 Jahre alten Energiecharta-Vertrag aussteigen wird. Dem Vertrag wird vorgeworfen, er würde die Ziele im Klimaschutz behindern.

Die Unterzeichnung des Energiecharta-Vertrags erfolgte 1994 nach dem Ende des Kalten Krieges. Ziel war, Investoren westlicher Energieunternehmen in Osteuropa und der ehemaligen UdSSR Sicherheiten zu bieten. Dadurch wird der Handel mit Energieträgern wie Kohle oder Erdöl geschützt. Das Abkommen, an dem die EU und rund 53 andere Länder beteiligt sind, ermöglicht es Unternehmen, Entschädigungen von einem Staat zu fordern, dessen Entscheidungen und Handeln die Rentabilität ihrer Investitionen beeinträchtigen - selbst wenn es sich um eine klimafreundliche Politik handelt. Dort setzt die Kritik an.