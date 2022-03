Irische Traditionsbrauerei : Das Guinness-Pint soll «grüner» werden

Weniger Dünger, besserer Boden, Schutz der Biodiversität: Die Traditionsbrauerei von der «grünen Insel» will ihre Bierproduktion umweltfreundlicher machen.

Die irische Traditionsbrauerei Guinness will in Zusammenarbeit mit 40 irischen Landwirtschaftsbetrieben die Treibhausgasemissionen der eigenen Bierproduktion verringern. Über die nächsten drei Jahre sollen die Landwirte bei der Gerstenproduktion weniger künstliche Düngemittel verwenden, wie das Unternehmen am Mittwoch ankündigte. So soll die Bodenqualität verbessert und die Biodiversität geschützt werden. Auch die irische Regierung unterstützt das Kooperationsprojekt.