Doppel-Nominierung für Johansson : Das haben vor ihr nur elf andere Leute geschafft

Die Oscar-Nominierungen 2020 sind da: «Joker» ist Spitzenreiter, dicht gefolgt von «Once Upon a Time in Hollywood» Und: Frauen spielen dieses Jahr fast nur Nebenrollen.

Die Oscars 2020 werden am Sonntag, 9. Februar (US-Zeit – in Europa ist dann bereits früher Montagmorgen), im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Am Montag hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Nominierungen bekanntgegeben.

Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse:

1. <i>Joker</i> führt das Feld an

Die düstere Comic-Verfilmung von Todd Phillips mit Joaquin Phoenix in der Rolle des Titel-Bösewichts ist für ganze elf Oscars nominiert – unter anderem in den Kategorien bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller und bestes adaptiertes Drehbuch.

Dicht dahinter folgen das Tarantino-Epos Once Upon a Time in Hollywood und das Weltkriegs-Drama 1917 mit je zehn Nominierungen sowie Scorseses Gangster-Monster The Irishman mit neun Chancen auf einen Oscar.

2. Netflix hat sich etabliert

Nachdem der Streaming-Riese 2019 mit Roma zehn Oscar-Nominierungen und drei Oscar-Gewinne einstreichen konnte, legt Netflix nun nach: The Irishman ist neunmal nominiert, das Comedy-Drama Marriage Story sechsmal.

3. So viele weiße Männer

Bei acht der neun Werke in der Kategorie bester Film haben Männer Regie geführt. Für die beste Regie sind ausschließlich Männer nominiert. Schauspielerin und Produzentin Issa Rae, die die Nominierungen zusammen mit John Cho präsentierte, meinte dann nach dieser Kategorie auch passend: «Herzliche Gratulation an diese Männer.»

Die meisten dieser Männer sind zudem weiß und auch nicht mehr die jüngsten – Diversity geht anders. Sieht so aus, als müssten die Anstrengungen in Hollywood, nicht-männliche und nicht-weiße Filmschaffende zu fördern, weiter intensiviert werden. Dann könnte sich in einigen Jahren bereits ein ganz anderes, durchmischteres Bild zeigen.

4. <i>Parasite</i> ist die große Überraschung

Nachdem der südkoreanische Comedy-Thriller-Hybrid bereits den Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film gewonnen hat, ist der Streifen von Bong Joon-ho nun für ganze sechs Academy Awards nominiert. Für einen nicht-amerikanischen Film ist das sehr außergewöhnlich.

5. Mögliche Pärchen-Freuden

Mit Greta Gerwig und Noah Baumbach ist auch ein Paar im Oscar-Rennen: Gerwig ist mit Little Women für das beste adaptierte Drehbuch nominiert, ihr Partner mit Marriage Story fürs beste Original-Drehbuch.

Beide haben zudem die Aussicht auf den Award für den besten Film – die Chancen, dass am 9. Februar im Hause Gerwig-Baumbach gefeiert wird, sind also gar nicht mal so klein.

6. Scarlett Johannson kann zwei Schauspiel-Oscars gewinnen

Die Amerikanerin ist für ihre Leistungen in Marriage Story und Jojo Rabbit sowohl als beste Haupt- als auch Nebendarstellerin nominiert. Das ist ziemlich selten: In 92 Jahren Oscar-Verleihung haben das vor Johansson gerade mal elf Leute hinbekommen – zuletzt Cate Blanchett 2007.

Noch niemandem gelungen ist es hingegen, diese zwei Schauspiel-Nominierungen dann auch in zwei Gewinne im selben Jahr zu verwandeln. Scarlett Johansson ist 2020 übrigens zum ersten Mal überhaupt für einen Oscar nominiert – und dann gleich doppelt. Wennschon, dennschon.