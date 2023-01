Laut Umfrage : Das halten Saarländer von Lothringer und umgekehrt

Die Mehrheit der Bewohner im Saarland und im benachbarten Lothringen bewertet nach einer Umfrage das deutsch-französische Verhältnis positiv. Sowohl im Saarland (72 Prozent) als auch in Lothringen (74 Prozent) finden knapp drei Viertel der Befragten das aktuelle Verhältnis gut oder sehr gut, wie aus dem «Saarlortrend» des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des Saarländischen Rundfunks (SR) hervorgeht.

Trotz der zeitweisen Grenzschließungen während der Corona-Pandemie: Mehr als die Hälfte auf beiden Seiten der Grenze ist demnach der Meinung, dass sich das Verhältnis in den vergangenen drei Jahren nicht wesentlich geändert hat. Und knapp zehn Prozent sagen sogar, es habe sich eher verbessert. Befragt wurden im Januar knapp 1300 Menschen im Saarland und gut 1000 in Lothringen. Der SR hatte die Umfrage zu 60 Jahren Élysée-Vertrag gestartet. Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag wurde am 22. Januar 1963 unterzeichnet.