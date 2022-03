Wissenschaftsbilder : Das hat Ihr Gehirn noch nie gesehen

Die Wellcome Image Awards zeichnen Bilder aus Medizin und Biologie aus. Die diesjährigen Highlights sind das Foto eines offenen Organs und einer Schmetterlingsmücke.

«Dank der Fähigkeiten des Fotografen haben wir das Privileg, etwas zu sehen, was sonst in unserem Schädel versteckt ist», erklärte Jurorin Prof. Dr. Alice Roberts von der Universität Cardiff. «Die Arterien mit sauerstoffreichem Blut leuchten scharlachrot, die Äderchen tief lila und die ‹graue Masse› des Gehirns in bündigem, delikatem Pink. Es ist recht außergewöhnlich», sagte sie laut US-Sender Fox.