Rheinland-Pfalz : «Das ist cringe» – Regierungsfraktionen für Wahlrecht ab 16

«Es gibt keine Argumente mehr, warum Rheinland-Pfalz eines von wenigen Bundesländern sein soll, wo 16- und 17-Jährige vom Wahlrecht ausgeschlossen werden», sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am heutigen Donnerstag in Mainz. Zusammen mit den Grünen und der FDP fordert die Sozialdemokratische Partei Deutschlands eine Absenkung des Wahlalters. Für eine Verfassungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, so dass die CDU mitstimmen müsste.