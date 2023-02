Tiktokerin polarisiert: «Das ist das Bizarrste, was ich je gesehen habe»

Blumen als Deko im Kühlschrank

Tiktokerin Eve Scampoli macht es unter ihrem Accountnamen @gardenof_eve vor und präsentiert ihren mit Blumen ausgekleideten Kühlschrank, in dem Lebensmittel nicht nur perfekt aneinandergereiht, sondern auch neben einem gerahmten Foto ihrer Katze platziert werden. Eves Nahrungsergänzungsmittel befinden sich wiederum in winzigen Deko-Glasfläschchen.

Aus einigen Kommentaren lässt sich so etwas wie Bewunderung herauslesen. So schreibt Userin Atticus: «Das ist das Bizarrste und gleichzeitig Schönste, was ich je gesehen habe». User Michael Duvall schreibt sogar, dass er es liebt – das Video würde ihn motivieren, seinen eigenen Kühlschrank zu reinigen und ebenfalls ein Katzenbild aufzustellen. Und User Kit findet das Ganze mit den Blumen total nachvollziehbar, schliesslich würden Floristinnen und Floristen ihre Blumen auch in einer Art Kühlschrank aufbewahren – so bleiben sie länger frisch.