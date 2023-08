Neues Ranking: Das ist das gesündeste Lebensmittel der Welt

Es ist kein Geheimnis, dass viel Gemüse und eine gute Portion Obst die Schlüssel zu einer gesunden Ernährung sind. Immerhin enthalten sie jede Menge Vitamine und wichtige Stoffe wie Eisen, Kalium und Magnesium – und sind dazu noch richtig lecker. Falls du dich beim nächsten Besuch im Supermarkt vor lauter Auswahl kaum entscheiden kannst, leistet dir ein Team von Forschern der William Paterson University in New Jersey Hilfestellung: Sie haben 41 Obst- und Gemüsesorten auf ihren Gehalt an wichtigen Pflanzenstoffen analysiert und einen Gewinner erkoren: Brunnenkresse.

Brunnenkresse macht das Rennen

So unterscheidest du Brunnen- von Gartenkresse

Sie heißt ähnlich, doch die Brunnenkresse auf dem Siegertreppchen ist nicht die Gartenkresse, die man so leicht auf dem Fensterbrett anziehen kann (auch wenn beide super gesund sind): Echte Brunnenkresse hat eine stärkere Senfnote als ihre kleine Schwester und schmeckt allgemein etwas intensiver, pfeffrig und leicht säuerlich. Gartenkresse ist milder und mit deutlich kleineren Blättchen ausgestattet. Weil sie etwas komplizierter zu ziehen ist, wird Wasserkresse auch seltener angeboten – in gut sortierten Bioläden oder auf dem Wochenmarkt wirst du fündig.

Das Problem mit der Kresse

Nächstes Mal ein Päckchen Brunnenkresse in den Korb zu packen, ist also grundsätzlich eine super Idee. Allerdings gibt es ein Problem, das in der Studie irgendwie untergegangen ist: Auf 100 Gramm hat Brunnenkresse gerade einmal elf Kalorien. Um 100 Kalorien aus Brunnenkresse zu dir zu nehmen, müsstest du also fast ein Kilo vom Kraut verspeisen, das vornehmlich in Mini-Packungen verkauft und als Topping von Suppen und Salaten serviert wird. Ein bunter Mix aus verschiedenen Gemüse- und Obstsorten, gesunden Fetten, Kohlehydraten und Eiweißen bleibt daher der einfachste Weg zu einer gesunden Ernährung.