100 Jahre und noch fit : Das ist der älteste Marathon-Läufer

Fauja Singh ist ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde sicher: Der 100-Jährige hat als ältester Mensch einen kompletten Marathon absolviert.

Für den Mann mit indischen Wurzeln war es nicht der erste Rekord. Seinen ersten Marathon absolvierte Singh im Alter von 89 Jahren. Schon im Jahr 2003 setzte er in Toronto Maßstäbe, als er den 42-Kilometer-Lauf in der Kategorie 90plus in sagenhaften 5 Stunden, 40 Minuten und einer Sekunde hinter sich brachte. Erst am Donnerstag hatte er in der kanadischen Metropole bei acht verschiedenen Rennen über Strecken von 100 bis 5 000 Meter Weltrekorde bei den über 100-Jährigen geknackt. Am Sonntag nahm er dann an seinem nunmehr achten Marathon teil.