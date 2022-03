Ian Power : Das ist der erste legal kiffende Kanadier

Um Mitternacht sind in Kanada die ersten Gramm legales Cannabis über die Theke gegangen. Der erste Käufer hat damit besonderes vor.

Kanada hat am Mittwoch als weltweit zweites Land nach Uruguay vollständig den Verkauf von Cannabis legalisiert – und Ian Power war offenbar der erste Käufer. Jedenfalls wollte der Kanadier «in die Geschichte eingehen» und hatte sich deshalb schon gegen 20 Uhr (Ortszeit) vor einem Geschäft in St. John's auf Neufundland eingefunden.

Rauchen will er es aber nicht. «Ich werde es einrahmen und an die Wand hängen», sagte Power kanadischen Medien. Es sei einer der größten Momente in seinem Leben, er habe Tränen in den Augen, so der 46-Jährige.