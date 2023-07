Exoplanet LTT9779b: «Das ist der größte ‹Spiegel› im Universum, den wir heute kennen»

Der mit dem europäischen Weltraumteleskop Cheops untersuchte Exoplanet LTT9779b ist demnach etwa so groß wie Neptun und «der größte ‹Spiegel› im Universum, den wir heute kennen». Ein Jahr auf LTT9779b, also eine Umkreisung des Sterns, dauere nur 19 Stunden. Seine reflektierenden Wolken bestünden größtenteils aus Silikat – dem Stoff, aus dem auch Sand und Glas bestehen – gemischt mit Metallen wie Titan. Der erst 2020 entdeckte Planet hat eine Masse von rund 30 Erden.

«Ein Planet, der nicht existieren sollte»

Sein Gleißen sei nicht das einzig Überraschende an LTT9779b, hieß es. Größe und Temperatur machten ihn zu einem sogenannten ultraheißen Neptun – ein solcher sei noch nie zuvor so nahe an seinem Stern gefunden worden. «Es ist ein Planet, der nicht existieren sollte», sagte Mitautor Vivien Parmentier vom Observatory of Côte d’Azur. Experten gingen davon aus, dass bei so nahen Planeten üblicherweise alle Atmosphäre weggeblasen werde und nur blankes Gestein zurückbleibe.