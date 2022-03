Volldampf in Griechenland : Das ist der jüngste Premier Griechenlands

Mit einer so schnellen Einigung hat kaum jemand gerechnet. Die Koalitionsverhandlungen sind abgeschlossen, Alexis Tsipras wurde bereits als Premier vereidigt.

Syriza-Chef Alexis Tsipras ist als Ministerpräsident Griechenlands vereidigt worden. Bei der Zeremonie am Sitz des Staatspräsidenten in Athen versprach Tsipras am Montag, die Interessen des griechischen Volkes zu wahren. Tsipras löst Antonis Samaras von der konservativen Partei Nea Dimokratia ab. Der 40-Jährige ist der jüngste griechische Regierungschef seit 150 Jahren.

Tsipras verzichtete auf die religiöse Eidesformel. Er hatte sich zuvor mit der nationalistischen Partei der Unabhängigen Griechen (Anel) auf eine Koalition geeinigt. Griechenland wird also künftig von einer Links-rechts-Koalition regiert. Beide Parteien stimmten im Wahlkampf nur in einem Punkt überein: Die Sparpolitik im hoch verschuldeten Euro-Krisenland müsse sofort beendet werden.

Keine finanziellen Zugeständnisse zu erwarten

Derweil kündigte EU-Parlamentspräsident Martin Schulz an, Griechenlands neue Regierung könne nicht mit weitreichenden Finanzzugeständnissen der Euro-Partner rechnen. Dass das Land die Euro-Zone verlassen werde, glaube er aber nicht, sagte Schulz am Montag dem Deutschlandfunk.

Schulz hält Schuldenschnitt für unrealistisch

Der Parlamentspräsident fügte hinzu: «Zwischen dem, was man in so einem Wahlkampf sagt, und dem, was am Ende durchsetzbar ist, liegt sicher eine lange Strecke von Verhandlungen.» Der Syriza-Chef sei ein Pragmatiker, «der ziemlich genau weiß, dass er auch Kompromisse eingehen muss», sagte Schulz weiter.