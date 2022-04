Allzeit bereit : Das ist der lässigste Hosentrend des Jahres

Mit ihren vielen Taschen sind sie echt praktisch – doch wie kannst du Cargohosen im Alltag tragen? Wir zeigen es dir.

Vom Militäreinsatz zu Instagram

Die Cargohose wurde ursprünglich für den militärischen Einsatz im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Damals sollten Karten, Proviant oder auch Munition in den großen Taschen Platz finden. Inzwischen ist sie aber auch auf dem Bau oder bei Polizei- und Rettungsdienst beliebt und nun auch in der Mode wieder ein Thema.

Wiederaufleben eines 2000er-Trends

So kannst du die Cargohose kombinieren

Du kannst mit dem Styling aber auch in eine komplett andere Richtung gehen. Ein Paar Heels und eine zarte Bluse machen den Look eleganter.

Ein weiterer Grund, diesen Frühling in Cargohosen zu investieren: Sie sind einfach praktisch. In den vielen Taschen hat der halbe Hausrat Platz. Ideal etwa für eine durchtanzte Clubnacht. So kannst du alle Gedanken an eine Handtasche vergessen und diese Arbeit an die Cargohosen delegieren.