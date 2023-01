David Jackson: Das ist der neue Bachelor

«Willst du meine Rose annehmen?», heißt es bald wieder im TV. Das übliche Sätzchen sagen und Rosen verteilen wird diesmal David Jackson, wie RTL inzwischen bekanntgegeben hat. Nach vier Beziehungen und drei Jahren Single-Dasein sucht der 32-Jährige nach der Einen: «Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich sage: ‹Hey, hier ist Platz an meiner Seite!› Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann», sagt der 32-Jährige in einem Interview des Senders.