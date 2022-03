Antisemitisches Verbrechen : Das ist der Todesschütze von Pittsburgh

Elf Menschen starben bei einem Amoklauf in einer Synagoge im Bundestaat Pennsylvania. Nun kommen Details zum Täter ans Licht.

Kurz vor seinem Amoklauf in einer Synagoge in Pittsburgh postete der Attentäter ein letztes Statement, wie die New York Times berichtet: «Ich kann nicht daneben sitzen und zusehen, wie meine Leute abgeschlachtet werden. Scheiß auf Eure Sichtweise, ich gehe rein.»