Rebellisch: Das ist die coolste Kurzhaarfrisur des Sommers

Der Name lässt es schon erraten: Der Shixie ist ein Hybrid aus Shag und Pixie, also dem stufig-wilden, meist mittellangem Haarschnitt und der klassischen Kurzhaarfrisur. «Der kurze Schnitt ist so etwas wie ein elegant herausgewachsener Pixie nach drei bis fünf Monaten», so Friseur, Marc Menden. «Die mittleren Partien sind stark gestuft, die Konturen fließend.» Hinten dürfen die Haare etwas in den Nacken fallen.