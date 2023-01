Neujahrsbaby : Das ist die erste Luxemburgerin im neuen Jahr

LUXEMBURG – 21 Minuten. So lange hat es gedauert, bis das erste Neugeborene des Jahres 2023 im Großherzogtum seine Nasenspitze gezeigt hat.

Liv wurde am 1. Januar 2023 um 0.21 Uhr geboren.

Am Samstag um 0.21 Uhr war es so weit: Die kleine Liv hat in der Entbindungsstation Grande-Duchesse-Charlotte des Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) das Licht der Welt erblickt – als erstes Neugeborenes des Großherzogtums im Jahr 2023. Die Kleine hatte es sichtlich eilig, das Licht der Welt zu erblicken.