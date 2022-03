Miss World : Das ist die schönste Frau der Welt

Ivian Lunasol Sarcos Colimenares: Nicht nur ihr Name ist traumhaft. Jetzt hat die amtierende Miss Venezuela in London auch den Titel der Miss World errungen.

Die schönste Frau der Welt heißst in diesem Jahr Ivian Lunasol Sarcos Colimenares: Die Venezolanerin wurde am Sonntag in London zur neuen Miss World gekrönt.