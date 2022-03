Immobilienmarkt : «Das ist fast wie in Dublin»

LUXEMBURG – Die Krisenjahre scheinen vorbei. Nachdem der Immobilienmarkt sich seit 2009 schwer tat, war 2014 ein Wahnsinnsjahr für die Branche.

3,6 Millionen Quadratmeter: So viel Bürofläche existieren derzeit in Luxemburg-Stadt und Umgebung. Das erklärte am Dienstag Romain Muller, CEO von Jones Lang Lasalle (siehe Infobox) in Luxemburg: «Das ist fast so viel wie in Dublin oder Warschau.»