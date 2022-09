Serienmörder: «Das ist grausam» – neue Netflix-Serie «Dahmer» erntet scharfe Kritik

Die Geschichte des Serienmörders Jeffrey Dahmer wurde in diversen Filmen und Dokumentationen immer wieder neu aufgearbeitet. Die Faszination an True-Crime-Geschichten ist ungebrochen. So hat sich auch Netflix an die brutalen Morde, die sich von 1978 bis 1991 im US-Bundesstaat Wisconsin ereigneten, herangewagt. 17 junge, überwiegend homosexuelle Männer und Jugendliche hatte er in dieser Zeit sexuell misshandelt und ermordet. Er nahm sexuelle Handlungen an den Leichen vor und praktizierte in einigen Fällen auch Kannibalismus.