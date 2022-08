Seit 11 Jahren beliebt im Internet: Das ist «Hide the Pain Harold», die Meme-Legende

Ein Lächeln genügt und die Fans drehen durch: Arató András István postet auf seinem Instagram-Profil Bilder von seinen Reisen und von Werbekampagnen. Instagram / painharold

Arató András István ist eine Kultfigur des Internets. Er ist weltweit bekannt für sein markantes, schmerzerfülltes Lächeln mit Wiedererkennungswert. Mit «Harold» kann man sich leicht identifizieren, denn bekannt ist das Gefühl, welches der gebürtige Ungar in seinen Fotos widerspiegelt. Deshalb ziert es nicht nur verschiedenste Werbeanzeigen oder unzählige Memes, die im Internet kursieren, sondern auch die Feeds von Snapchat und Instagram. Dort gibt es den «Hide the Pain Harold» als Filter, der auf jedes andere Gesicht übertragen werden kann. Daraus ergibt sich nicht nur laufend neuer Stoff für Memes. Es stellt auch sicher, dass «Hide the Pain Harold» nie aus dem Gedächtnis des World Wide Webs gerät.

Vom Elektriker zur Witzfigur

Dass es dazu kam, ist ein Zufall, den sich Arató András István selbst kaum erklären kann, als der Elektriker von einem Fotografen gefragt wurde, ob er mit ihm gemeinsam Symbolbilder aufnehmen würde. Dabei handelt es sich um kaufbare Stockfotos, die häufig von Werbeagenturen verwendet werden. Aus mehreren Fotosessions über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg ergab sich eine Serie an Hunderten von Bildern. Diese zeigen den heute 77-Jährigen in verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, mal am Laptop, mal mit einem Hammer in der Hand.

Dabei blieb es nicht: Auf Reddit und 4Chan wurde das Gesicht von Nutzerinnen und Nutzern im Jahr 2011 in verschiedene fantasievolle Szenarien eingesetzt und mit ironischen Texten versehen. So entstand die witzige Figur «Hide the Pain Harold». Ganze Fangemeinschaften und Facebook-Gruppen formten sich um das Internet-Phänomen.

«Hide the Pain Harold» steht als visuelle Metapher für Momente, in denen man erfolglos versucht, Schmerzen hinter einem Lächeln zu verstecken. «Ich wollte nie ein Meme sein. Ich glaube, niemand will ein Meme sein», sagt Arató András István gegenüber dem Magazin «The Drum». Nach dem ersten Schock über die erlangte Online-Präsenz habe er aber verstanden, dass es kein Zurück mehr gab. Stattdessen nahm er sich dem Internet-Charakter an und machte ihn sich zunutze.