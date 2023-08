Pannenserie: Das ist im Europa-Park schon alles schiefgegangen

Wo viele Menschen sich auf engem Raum vergnügen, kommt es bisweilen zu Zwischenfällen. So auch im Europa-Park. Allerdings blieb es meist glücklicherweise bei Sachschäden. Was lief in der jüngeren Vergangenheit alles schief?

Atlantica SuperSplash steckte fest

Am 4. August 2023 blieb im Europa-Park in Rust die Wasserattraktion Atlantica SuperSplash stecken. Daraufhin wurden die Fahrgäste evakuiert. Dasselbe war bereits drei Wochen zuvor passiert. Der Grund: Ein Sensor hatte zwei Boote automatisch gestoppt. «Das kann immer mal wieder vorkommen und ist nichts Außergewöhnliches. Bei Bahnen, wo Wasser und Elektronik zusammentreffen, gibt es noch zusätzliche Herausforderungen», sagte damals ein Sprecher.

Evakuierung nach Brand

Am 19. Juni 2023 war im Europa-Park ein Feuer ausgebrochen. Der Brand war am Montagnachmittag in einem Technikraum der Attraktion «Yomi-Zauberwelt der Diamanten» ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften brachte das Feuer anschließend unter Kontrolle. Dabei wurden insgesamt sieben Feuerwehrleute leicht verletzt. Der Park wurde sicherheitshalber geräumt.



30 Minuten in Bahn gefangen

Im August 2022 hatte die Wasser-Achterbahn Poseidon mitten in der Fahrt gestoppt. Die Insassen hätten mehr als 30 Minuten in der Bahn festgesessen. Einige Fahrgäste saßen an einem steilen Anstieg fest. Im Oktober 2022 traf es dann die Silver Star. Die Passagiere mussten die Bahn über eine Treppe verlassen.

«Piraten in Batavia»

Beim Brand in einer Lagerhalle, der Ende Mai 2018 ausbrach, griffen die Flammen auch auf die beliebte Wasser-Attraktion «Piraten in Batavia» über und zerstörten diese. Die Anlage war an die Disneyland-Attraktion «Pirates of the Caribbean» angelehnt und galt als Publikumsmagnet. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. 2020 wurde die Bahn wiedereröffnet.