Neu entdeckte Tierart: Das ist keine Sch***, sondern Tarnung vom Feinsten

Dass das keine leeren Worte sind, stellen Forschende um Steve Richards vom South Australian Museum in Adelaide unter Beweis. Sie haben auf der zum australischen Kontinent gehörenden Insel Neuguinea fünf neue Froscharten entdeckt.

Papua-Neuguinea hat die vielfältigste Auswahl an tropischen Inselfröschen der Welt und seine Berge und Wälder geben noch immer ihre Geheimnisse preis.

Bis heute werden im dortigen Tropenwald neue, zum Teil sehr außergewöhnliche, aber auch vermeintlich verlorene Arten entdeckt. Aktuell berichten Forschende von fünf bislang unbekannten Froscharten (siehe Bildstrecke), von denen eine – Litoria naispela – besonders aufsehenerregend ist: Ihre Nachkommen sehen nämlich in den ersten Lebensmonaten aus wie Vogelkot, wie das Team um Steve Richards vom South Australian Museum in Adelaide im Journal «Zootaxa» schreibt. Erst im Erwachsenenalter wechselten die Tiere ihren Look.