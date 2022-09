Deutschland : «Das ist mein Land» – schockierendes Video zeigt, wie Verhaftung eskaliert

Im weiteren Verlauf der Festnahme sagte der Polizist noch, sie hätten sich gefälligst an die deutschen Gesetze zu halten. Während die Situation immer so weiter hin und her geht, schimpft der Beamte die Frau an und sagt zu ihr: «Halt die Fresse!» Daraufhin schreitet der Verhaftete verbal ein: «Sprechen Sie nicht so mit meiner Frau.»