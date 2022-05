OGBL-Präsidentin Back: «Das ist nur der Anfang» beim Kampf um den Index

L'essentiel: Wie beurteilen Sie die Aktion vom Sonntag?

OGBL-Präsidentin Nora Back: Wir sind sehr zufrieden. Sowohl von der Anzahl als auch von der Atmosphäre her. Wir haben unsere Erwartungen übertroffen. Man darf nicht vergessen, dass das Scheitern der Tripartite erst drei Wochen zurückliegt. Es war die erste Gewerkschaftsaktion. Das bestätigt uns in unserer Haltung. Seit den Achtzigerjahren hatte es keinen solchen 1. Mai mehr gegeben.

Sie haben von 5000 Demonstranten gesprochen?

Das Zählen ist nicht einfach, ich habe mich auf einige der Anwesenden verlassen. Die Polizei sprach von 2000 bis 3000 Personen. Es waren auf jeden Fall mehrere Tausend Personen, es war massiv. Unsere Position war klar, wir kennen das Programm des OGBL in Bezug auf die sozialen Errungenschaften, die Verteidigung des Index. Es war nicht einfach, in nur drei Wochen so viele Menschen zusammenzubringen. Es war nur ein Anfang, ein erstes Signal.