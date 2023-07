Trauriges Naturschauspiel: Das ist sein letzter Augenblick – und er wird dir das Herz brechen

Ein gestrandeter Wal schien während seiner letzten Atemzüge zu weinen. Es soll sich dabei jedoch um Öle handeln, die der Wal aussondert, um seine Augen zu schützen. 20M/Youtube

Am 16. Juli wurde ein Buckelwal an den Strand Caipe im Bundesstaat Bahia im Nordosten von Brasilien angespült. Trotz verzweifelter Rettungsversuche starb der Meeressäuger einen Tag später, wie Meeresbiologen gegenüber der «Daily Mail» berichten. Während seiner letzten Atemzüge sonderte der Buckelwal Öl aus, um seine Augen zu schützen. Für Menschen sah es so aus, als ob er weinen würde. Der traurige Moment wurde auf Video festgehalten.

Bereits am 8. und 15. Juli strandete der Buckelwal in der Nähe seines Todesortes. Beide Male konnte er noch gerettet werden, doch das dritte Mal waren die Meeresbiologen erfolglos gewesen. «Wir haben dreimal versucht, das Tier abzuschleppen», erzählt Gustavo Rodamilans, Tierarzt und Helfer bei der Rettungsaktion, den örtlichen Medien. «Wir hatten die entsprechende Ausrüstung und ein gut ausgebildetes Team, aber der Wal schaffte es, sich aus dem Seil zu befreien und ließ sich nicht abschleppen.»

Gebrochene Flosse und tränende Augen

Später hätten die Meeresbiologen festgestellt, dass die Flosse verrutscht oder gebrochen sei. Vielleicht sei der Wal auch aus diesem Grund immer wieder an Strände rund um Caipe angespült. Da diese Verletzung nicht behandelbar ist, hätte der Meeressäuger in freier Natur so oder so nicht mehr überleben können.

Wale weinen also nicht in dem Sinne wie Menschen, wenn sie traurig sind. Herzzerreißend sei der Tod von den gestrandeten Walen dennoch, wie bereits zahlreiche Augenzeugen des traurigen Naturschauspiels berichtet haben. «Sie hatten Tränen in den Augen. Es sah aus, als würden sie weinen und sie gaben traurige Laute von sich», erzählte Liz Carlson, die 2018 Zeugin einer Massenstrandung von Grindwalen in Neuseeland war, gegenüber BBC.