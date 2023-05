Nach Triumph: «Das ist unwürdig» – trotz Meistertitel schmeißt Bayern seine Bosse raus

1 / 3 Hier zu sehen: Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn. Getty Images Die beiden sind nächste Saison nicht mehr beim FC Bayern München. Getty Images Gegen Köln war Salihamidzic im Stadion, Kahn fehlte wegen einer Grippe. Getty Images

In einem denkwürdigen und atemberaubenden Titel-Finish hat der FC Bayern München sich dank Jungstar Jamal Musiala doch noch den elften deutschen Meistertitel in Serie gesichert. Am Ende einer insgesamt verkorksten Saison zitterten sich die Bayern nach einer eigentlich wenig meisterlichen Vorstellung zu einem 2:1 beim 1. FC Köln und profitierten vom 2:2 des Rivalen Borussia Dortmund gegen Mainz 05.

Trotz dieses einen Titels in dieser Saison gibt es beim FC Bayern München personelle Konsequenzen. Der FC Bayern trennt sich nämlich von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn, der in Köln schon nicht mehr auf der Tribüne saß. Nach dem Spiel schrieb Kahn selber auf Twitter: «Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde.» Auch an der Meisterfeier dürfe er nicht teilnehmen.

«Unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung»

Die Entlassungen wurden rund eine Stunde nach Spielschluss offiziell verkündet vom frischgebackenen Meister. In einer Mitteilung begründet Herbert Hainer, Aufsichtsratsvorsitzender der Bayern die Trennungen wie folgt: «Der Verlauf dieser Saison nach der Winterpause und unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung unserer Mannschaft haben uns dazu bewogen, uns mit Hasan Salihamidžić auf eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit zu einigen.»

Und bei Kahn: «Die Entscheidung, sich von Oliver Kahn zu trennen, hat sich der Aufsichtsrat alles andere als leicht gemacht. Dennoch sind wir aufgrund der Gesamtentwicklung zu dem Entschluss gekommen, eine Neubesetzung an der Spitze des Vorstands vorzunehmen.» Die Nachfolge von Kahn übernimmt Jan-Christian Dreesen. Er war in den vergangenen zehn Jahren als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG tätig. Die Nachfolge im Sportvorstand ist noch nicht bekannt.

Trainer Thomas Tuchel hat sich geschockt und überrascht über die Trennung des FC Bayern von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic geäußert. «Ich weiß es seit gestern. Die beiden waren maßgeblich verantwortlich, dass wir gemeinsam auf die Reise gegangen sind. Deswegen muss ich es jetzt auch erst verarbeiten», sagte Tuchel am Samstag im TV-Sender Sky nach dem 2:1 beim 1. FC Köln. «Statt zu feiern, haben wir jetzt das nächste Thema.»

Heftige Kritik von TV-Experte und Ex-Bayern-Star

Der frühere Bayern-Profi Dietmar Hamann hat den FC Bayern für die offenkundig beschlossene Trennung von den Vorständen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic scharf kritisiert. «Das ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten», sagte der frühere Nationalspieler in seiner Funktion als Experte des TV-Senders Sky am Samstag. «Das ist unwürdig», sagte Hamann (49) über den Zeitpunkt und die Art und Weise. Wenn der FC Bayern denke, dass es so besser werde, werde er sich «umschauen». Er habe «überhaupt kein Verständnis» für den Vorgang, sagte Hamann. «Das ist dem FC Bayern unwürdig. Sie müssen aufpassen, dass sie sich nicht auseinanderdividieren.»

Der FC Bayern hat eine sehr unruhige Saison hinter sich, in der mit dem teuersten Kader sportliche Erfolge ausblieben. Zeitpunkt, Abwicklung und Kommunikation des vor zwei Monaten vollzogenen Trainerwechsels von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel sorgten intern und extern für Debatten. Kahn und Salihamidzic gaben kein gutes Bild ab. Tuchel hatte erst am Freitag angemahnt, dass das Vereinsgelände an der Säbener Straße in München wieder zu einem «Ruhepol» für die Mannschaft werden müsse.