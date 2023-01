Militärbericht : Das ist zu den tödlichen Schüssen in der Wiener Kaserne bekannt

Zwei Tage nach dem tödlichen Schuss auf einen Wachsoldaten in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt hat die Kommission des Bundesheeres den ersten Bericht über die Schüsse veröffentlicht.

Im Bericht sind die bisherigen Kenntnisse festgehalten: Am Freitag kurz vor sieben Uhr soll es bei der Wachablöse zum Streit zwischen einem 20-Jährigen und drei Wachesoldaten gekommen sein. Der 20-Jährige soll sein Sturmgewehr auf die drei Kameraden gerichtet haben. Der Offizier vom Tag schritt beruhigend und beschwichtigend ein, soll aber sofort mit dem Stahllauf des Sturmgewehrs geschlagen worden sein.

Der 54-jährige Vorgesetzte soll dann im Gerangel seine Dienstwaffe gezogen haben, es fielen drei Schüsse. Einer davon traf den 20-jährigen Niederösterreicher tödlich in die Brust. Für den Direktorensohn gab es keine Rettung mehr, er starb vor Ort. Der Vizeleutnant wurde mit Blessuren und einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht und schliesslich von der Kripo festgenommen. Nach kurzfristigen Mordermittlungen wurde der Unteroffizier auf freien Fuß gesetzt. Denn Zeugen hatten glaubhaft dargestellt, dass der Offizier vom Tag in Notwehr gehandelt haben soll.