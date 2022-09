«Eurovision Song Contest 2023» : Das kommende ESC-Finale wird in Liverpool oder Glasgow stattfinden

Der «Eurovision Song Contest 2023» wird entweder in Glasgow oder in Liverpool stattfinden. Von den sieben britischen Städten, die sich um die Ausrichtung des eigentlich an die Ukraine gegangenen Wettbewerbs bewarben, qualifizierten sie sich für die Endrunde, wie die BBC am Dienstag mitteilte. Die britische Rundfunkanstalt wird das Ereignis übertragen. Ob die größte schottische Stadt oder die Geburtsstadt der Beatles den Zuschlag erhält, soll innerhalb der nächsten Woche entschieden werden.