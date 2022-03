Tod des Großherzogs : «Das Land verliert einfach einen lieben Menschen»

LUXEMBURG – Anlässlich der Beisetzung von Großherzog Jean fand am Freitag in der Chamber eine feierliche Gedenkveranstaltung statt.

Das luxemburgische Parlament hat am Freitag in einer außerordentlichen Sitzung dem am 23. April verstorbenen Großherzog Jean gedacht. Nach dem Einzug der Abgeordneten geleiteten Premierminister Xavier Bettel, Chamberpräsident Fernand Etgen und Kammergeneralsekretär Claude Frieseisen Erbgroßherzog Guillaume zu seinem Platz.

Etgen würdigte Großherzog Jean in seiner Rede als «kompetenten, hingebungsvollen und großen Staatschef». Der Begriff «Landesvater» drücke am besten aus, was Jean für Luxemburg war: Die Beziehung zwischen dem Großherzog und seinem Volk seien stets von gegenseitigem Respekt, Anerkennung und einer warmen Herzlichkeit geprägt gewesen. Jean habe sein Leben dem Land gewidmet, sagte Etgen, und verwies unter anderem auf seine Dienste im Zweiten Weltkrieg und den wirtschaftlichen Aufschwung in den Jahren danach.